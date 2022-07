Jambon hamert in 11 juli-toespraak nog eens op Vlaams zelfbestuur: "Het is aan ons om de situatie te deblokkeren"

"Zelfbestuur" is voor N-VA niet hetzelfde als onafhankelijkheid. "In Vlaanderen is er geen draagvlak voor separatisme", zei Jambon in "Het journaal". "Wel voor een massale overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten. Wij willen een stem zijn van de mensen die dat willen en vooral dat in 2024 proberen effectief te realiseren."

Hij wil nog niet vooruitlopen over met wie hij dit programma gaat realiseren. "Laat de kiezer eerst de kaarten leggen en dan kunnen we zien wat mogelijk is."

Op de uitnodiging van Vlaams Belang om samen op te komen voor een onafhankelijk Vlaanderen gaat Jambon niet.