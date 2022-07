Auto komt in Alveringem in sloot terecht

Het ongeval gebeurde zondagvoormiddag toen de vrouw in de landelijke Noord-Ossenaarstraat tussen Alveringem, Veurne en Lampernisse reed. Ze verloor plots de controle over het stuur en kwam rechts in de sloot terecht. De auto kantelde en bleef op de zijkant liggen. De vrouw raakte zelf niet uit de auto en moest door de brandweer bevrijd worden. De brandweer slaagde er wel in om de deur open te krijgen en de vrouw uit de auto te halen. Ze leek niet gewond, maar was erg geschrokken.