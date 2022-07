Picknicken in tuin president: betogers in Sri Lanka zullen ambtswoning president bezetten tot hij aftreedt

Het massale protest dat al maandenlang aan de gang is in Sri Lanka kwam gisteren tot een climax toen vele tienduizenden demonstranten de ambtswoning van de president bestormden. Omdat die uit het gebouw was gevlucht, liet het leger de betogers begaan. Honderden demonstranten konden de residentie binnendringen.

Vandaag zijn veel demonstranten nog altijd aanwezig in de ambtswoning van de president. Ze zijn ook niet van plan om meteen weg te gaan. "Onze strijd is niet afgelopen", zegt studentenleider Lahiru Weerasekara bij het persagentschap AFP. "Wij geven niet op tot de president daadwerkelijk weg is."

Gotabaya Rajapaksa zou gisteren met een schip van de marine naar een militaire basis in het noordoosten van de eilandstaat zijn gebracht. Gisteravond beloofde hij dat hij zal aftreden op woensdag 13 juli.

Picknicken in de presidentiële tuin

Intussen genieten de demonstranten zolang het kan van de ongebruikelijke luxe die normaal gezien is voorbehouden voor de politieke leiding van het land. Ze bezetten niet alleen de ambtswoning van de president, maar ook die van de minister en de kantoren van beide leiders.

Inwoners van Colombo kunnen vandaag ongehinderd naar binnen in de gebouwen, alsof het een opendeurdag betreft. Ze kunnen zich vergapen aan de luxe in het presidentiële paleis, een residentie uit de koloniale periode. Mensen maken selfies in het fauteuil van de president of proberen de vleugelpiano of een een van de fitness-apparaten uit.



Bezetters doen een dutje in een van de vele slaapkamers van de presidentiële residentie, terwijl gezinnen picknicken en barbecueën in de tuinen en het zwembad nog altijd erg in trek is.

"Als leiders in zo'n luxe leven is het niet verwonderlijk dat ze geen idee hebben van hoe gewone mensen moeten leven", vindt Sri Sumeda, een boeddhistische monnik die de residentie bezoekt.

Ook in de binnenplaats van de ambtswoning van de premier zitten demonstranten rustig te koken:

IMF hoopt dat rust snel weerkeert

De levensomstandigheden van de modale Sri Lankaan zijn dan ook heel anders. Het land is officieel failliet verklaard en beleeft een ongeziene crisis.

De 22 miljoen inwoners kampen met dagelijkse stroomstoringen, brandstof- en voedselrantsoenering. Overal staan wachtrijen aan winkels en tankstations. De diepe malaise leidde tot het protest tegen de president en de regering. De onvrede verenigt de verschillende bevolkingsgroepen van Sri Lanka. Ze wordt gedeeld door minderheden als moslims en hindoeïstische Tamils, maar ook door de Singalese boeddhistische meerderheid.



Zowel de president als de premier kondigden gisteren aan om op te stappen. Premier Ranil Wickremesinghe zei dat hij plaats zal maken voor een regering van nationale eenheid. Het is de bedoeling dat de tijdelijke regering met het internationaal Monetair Fonds (IMF) een financieel noodplan uittekent voor Sri Lanka. Het IMF roept Sri Lanka op om paal en perk te stellen aan de corruptie en de belastingen substantieel te verhogen. Het zal de centrale bank van Sri Lanka aanbevelen om de interesten op te trekken om de torenhoge inflatie tegen te gaan.

