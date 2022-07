Kleine -maar luide- betoging tegen afschaffen abortusrecht in VS: "Verkijk je niet op lage opkomst, protest is niet weg"

"Verkijk je niet op het weinig zichtbaar zijn van het protest op straat. Dat lijkt alsof het gepasseerd is, maar dat is niet zo", zegt Soenens. Het protest werd georganiseerd door Women's March. Dat is de beweging achter de landelijke betogingen op de dag dat Donald Trump ingesteld werd als president in 2017. Women's March roept op tot een "summer of rage", een zomer van woede.

Het arrest van het Hooggerechtshof terugdraaien is moeilijk, maar de organisatie wil wel dat progressieve politici meer doen om het landelijke recht op abortus te herstellen. En het enige wat dat recht kan herstellen, is het invoeren van een federale wet. Ze voeren de druk op politici dan ook op met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen in november.