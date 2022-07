Brandweer van Willebroek bevrijdt vrouw die vastzit in vaatwasmachine met enkele druppels afwasmiddel

Rond 20.15 uur op zaterdag is de brandweer van Willebroek opgetrommeld voor een niet alledaagse oproep. Een vrouw zat met haar hand vast in een vaatwasmachine. De vrouw was de machine aan het vullen, toen ze met haar hand kwam vast te zitten in een van de rekjes in het toestel. Dat kwam door haar speciale ring.