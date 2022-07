Burgemeester van Lier is bezorgd  nu er ook in Berlaar asielzoekers komen 

De burgemeester snapt de keuze voor Berlaar niet. "Qua spreiding snap ik dat ze kiezen voor militaire domeinen. Daar kan eigenmachtig over beslist worden zonder dat een akkoord met het lokale bestuur nodig is. Maar die domeinen zijn een slechte graadmeter om te kijken wat de draagkracht van de regio is. Rondom Lier liggen vele militaire domeinen. Maar dat kan toch geen reden zijn om ons tot in het oneindige asielzoekers met verblijfstatuut te laten huisvesten. Het is niet dat Lier niets wil doen of niet gastvrij is, maar we zitten aan onze limieten. Eens we daarover gaan zullen de nieuwkomers de eerste slachtoffers zijn."