President Sri Lanka vlucht naar Malediven: het einde van de machtige dynastie van de Rajapaksa's

"Gota Go Home" was de voorbije maanden dagelijks te horen in de straten van Colombo, de commerciële hoofdstad van Sri Lanka.

"Gota", of Gotabaya Rajapaksa zoals de president voluit heet, heeft nu gehoor gegeven aan die eis, nadat de aanhoudende volkswoede over de diepe economische crisis afgelopen weekend tot een climax was gekomen.