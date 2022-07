District Deurne roept op om geen bloemen meer op graven te plaatsen door kauwenplaag

Een zwerm kauwen houdt momenteel lelijk huis op de begraafplaats Ruggeveld in Deurne. In hun zoektocht naar drinkwater gooien ze de vazen en bloemblakjes die los op de graven staan omver. Het lijkt wel of er vandalen aan het werk zijn geweest. "Het is de eerste keer dat we dit meemaken. Destijds hadden we vooral last van konijnen, maar nu zijn het kauwen. Het is een probleem in heel Deurne. Ik woon in Zuid-Deurne en wij hebben ook best wat bezoekers in onze achtertuin", vertelt schepen van Begraafplaatsen Freddy Lorent (Open-VLD).