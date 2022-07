Geen Big Jump in Zwalmbeek door gevaarlijke bacterie in het water: "Het alternatief was springen in plonsbad"

In Zwalm hadden ze er voor de tiende keer naar uit gekeken, naar de Big Jump. Maar na onderzoek bleek dat er veel teveel E.coli bacterie in het water zat. Volgens burgemeester Bruno Tuybens (Vooruit) is een grote hoeveelheid schadelijk voor de gezondheid en dus is de Big Jump afgelast "De E.coli bacterie onstaat door ontlasting in het water. Elke keer wanneer de Big Jump wordt georganiseerd, controleren we het water om te kijken of het water proper genoeg is om in te springen. Nu was dat dus niet het geval. De E.coli was spelbreker, maar de organisatoren hebben gezorgd voor leuke alternatieven, zoals het springen in een plonsbad".