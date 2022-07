Gents volksfeest met absurde wedstrijden:"Een armworsteling met 3 Gentse burgemeesters"

Verspreid over het Fonteineplein staan er verschillende standjes waar er diverse wedstrijden plaatsvinden. "Er zijn verschillende activiteiten waaraan je kan deelnemen vandaag", zegt Sundahl. "We hebben een rodeo met een mechanische stier waar je zo lang mogelijk op moet blijven zitten. Er is ook een worstenkap waarbij iemand een droge worst door een buis gooit waarna de deelnemer aan de andere kant van de buis die in twee moet proberen kappen. Ik kan je alvast vertellen dat het veel moeilijker is dan het klinkt."

Naast een armworsteltoernooi is er ook een Scovillewedstrijd. Daarbij zullen deelnemers hete pepers moeten eten. Ze beginnen bij de gewone pepperoncini (100 – 500 op de schaal van Scoville) en eindigen met de heetste peper die er bestaat, de Carolina Reaper (1.400 000 en 2.200 000 Scoville). Elke deelnemer krijgt ook een glas met melk en ijs in, maar zodra ze daarvan drinken zijn ze automatisch gediskwalificeerd. "We zijn blijkbaar de enige organisatie in België die het aandurft om zoiets te organiseren", zegt Sten Sundahl nog.