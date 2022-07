Geslaagde recordpoging voor Levensloop Sint-Truiden met 30.000 lichtjes van hoop: "Hartverwarmend"

"Hartverwarmend", klinkt het bij Kris Marguiller, voorzitter van Levensloop Sint-Truiden. "We hebben misschien niet het aantal bezoekers gekregen die we eerst voor ogen hadden maar last minute zijn heel wat mensen komen opdagen om onze actie te steunen. Aan de vele vrijwilligers die kwamen opdagen is te merken dat het vuur voor de strijd tegen kanker nog hevig brandt. We zijn enorm dankbaar voor hun hulp, de vele giften en de steun van onze commerciële partners.”