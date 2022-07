Maïsdoolhof in Paal terug open: "4,3 hectare groot"

Zoals elk jaar kan je je ook dit jaar gaan uitleven in het maïsdoolhof in Paal. Dit jaar is het doolhof zelfs extra vroeg geopend, omdat de maïs op tijd kon geplant worden door het gunstige weer. "Vorig jaar konden we pas open op 20 juli, omdat de maïs veel te nat was", zegt eigenaar Mil Meelberghs. Het maïsdoolhof is 4,3 hectare groot. "Dat is een heel eind dus je kan wel even verdwalen", lacht Meelberghs. "Het duurt ongeveer drie kwartier om er uit te geraken."