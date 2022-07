Inbreker in Marke opgepakt dankzij alerte buurtbewoner

Vrijdagnacht betrapte een bewoner in het Elsbospad in Marke een inbreker toen hij zijn woning probeerde binnen te geraken. De dader probeerde te vluchten, maar dankzij de oplettendheid van de buurtbewoner kon de politie van politiezone Vlas hem vlug vatten. De dief werd opgepakt in de buurt van de Sokkelpotstraat en had gestolen juwelen, een gsm en geld bij zich.

De politie kon de man oppakken door een goede persoonsbeschrijving. De dief beweerde dat hij minderjarig is, maar een botscan bevestigt het tegendeel. De onderzoeksrechter besliste om de man aan te houden. Volgende week dinsdag zal de raadkamer over de verdere aanhouding beslissen.