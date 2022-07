Meer dan 1500 deelnemers wandelen de nacht in tijdens Nacht van de Maan in Halle-Zoersel

Voor andere deelnemers is de tocht dan weer een training zoals elke andere. Zo is er langeafstandwandelaar Tom Van Achten uit Geel. "Voor mij is het een voorbereiding. Ik wil in het najaar wandelingen doen van wel 100 kilometer. Die gaan ook 's nachts door dus dit leek mij een ideale oefening. Ze paste perfect in mijn trainingsschema. Ik hoop er een zestal uur over te doen. In het donker obstakels en bossen trotseren is ook een goede training."