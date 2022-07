Mogelijk oudste fossiel van Europese mens ontdekt in Spanje

Spaanse archeologen vermoeden nu dat ze er het tot nu toe oudste fragment ooit van een Europese "oermens" hebben teruggevonden. Het gaat om een fragment van het gezicht van een mensachtige, meer bepaald een deel van de bovenkaak en het jukbeen. De vondst dateert van 30 juni en gebeurde tijdens opgravingen in de Sima del Elefante ("Olifantenkloof").

Wetenschappers schatten de leeftijd van het gezichtsfragment, dat ongeveer 10 centimeter lang is, voorlopig op 1,4 miljoen jaar. Maar verder onderzoek moet dat nog bevestigen. Die bijkomende analyses nemen nog 6 tot 8 maanden in beslag. Tot zo lang is het dus nagelbijten, maar de kans is niet onbestaande dat het inderdaad om het oudste bekende menselijke fossiel tot nu toe gaat.



In 2007 werden in Atapuerca namelijk de tot op heden oudste menselijke fossielen teruggevonden, een onderkaak en andere kaakonderdelen van twee mensachtigen die 1,2 miljoen jaar oud zijn. Omdat het nu gevonden fossiel in een aardlaag onder die van de eerdere vondst lag, gaan onderzoekers ervanuit dat het ouder is.