Motorcross-event voor kinderen in Liedekerke moet motorsport nieuw leven inblazen

Met het motorcrossproject "MXforKids" wil Motorsport Vlaanderen daar verandering in brengen. "Met dit project bieden we kinderen lessen aan om hun warm te maken voor de motorsport", legt Kris Fleerackers, coördinator en trainer bij "MXforKids" uit. "Het probleem is dat we te weinig terreinen hebben waarop de jeugd kan oefenen. Maar, we komen dichter bij een oplossing. Nu gebruiken we namelijk elektrische brommertjes waarop de kinderen kunnen rijden. Zo is er geen sprake van geluidshinder, en dat maakt het veel makkelijker om terreinen te vinden. En daardoor is het ook makkelijker om de kampioenen van morgen aan te trekken en op te leiden, en kunnen we de motorsport in ons land nieuw leven inblazen."