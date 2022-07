Vrees dat tijdelijk onderhoud niet tijdelijk blijft: wat als Rusland gaskraan definitief dichtdraait?

Toch werkt onze federale regering ondertussen aan een verfijning van het afschakelplan voor gas, onder het motto: "Hope for the best, prepare for the worst". Er bestaat namelijk een Europees solidariteitsmechanisme en het is dus theoretisch mogelijk dat tekorten in andere landen gevolgen hebben voor ons land.

“Al moet je er rekening mee houden dat die landen eerst zelf hun noodplan moeten activeren, en zelf hun niet-beschermde klanten moeten afschakelen”, zegt Peter Claes van Febeliec, de federatie van industriële grootverbruikers. “We kunnen alleen opgeroepen worden om te helpen hun beschermde klanten aan het net te houden.”