Park & Ride aan viaduct E17 in Gentbrugge is weer open:"Net op tijd voor de Gentse Feesten"

De Park & Ride onder het viaduct in Gentbrugge ging dicht in 2018. Er waren betonblokken naar beneden gevallen en het was dus niet meer veilig om er mensen te laten parkeren. De brug kreeg dan al vlug de naam van "brokkelbrug". De vernieuwde Park & Ride biedt plaats aan 207 personenwagens, en aan de overkant is er ook nog een Park & Ride Arsenaal. Op de twee sites samen is er nu plaats voor bijna 500 auto's.