Piet Buyse gehuldigd voor 15 jaar burgemeesterschap van Dendermonde

Als teken van appreciatie kreeg de burgemeester van alle fracties van de gemeenteraad een foto op posterformaat, genomen op de Ros Beiaardommegang van eind mei. Daarop is de burgemeester te zien, op de schouders gedragen door de pijnders die net daarvoor het Ros Beiaard nog door de stad hadden gedragen.

“Deze hulde gaat over de partijgrenzen heen” zegt Stijn Goosens (N-VA) namens de fractieleiders. “Het symboliseert het respect dat in onze gemeenteraad leeft. Verschillen in mening mogen en moeten er zijn, maar het is belangrijk dat die meningsverschillen achteraf niet blijven hangen. We zijn hier gewoon allemaal samen om Dendermonde te besturen, elk in zijn eigen visie, want niet iedereen heeft de waarheid in pacht. En die rol van verzoener speelt onze burgemeester voortreffelijk”.