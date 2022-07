Red Flames-fandorp "Flame Village" geopend op Martelarenplein in Leuven

Om 12.00 uur vanmiddag werd het startschot gegeven door de burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani (Vooruit). "Dat het fandorp in Leuven ligt, is geen toeval", klinkt het bij de burgemeester. "De Red Flames en Leuven hebben een bijzondere band. Ze spelen hun thuiswedstrijden hier aan Den Dreef, het stadion van OH Leuven, en ze trainen hier ook. Daarom is het alleen maar logisch dat het fandorp hier in Leuven is."