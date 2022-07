Regeringstop zit opnieuw bijeen over pensioenhervorming "maar water is nog diep"

De topministers van de federale regering zitten vanavond nog maar eens bijeen over de hervorming van de pensioenen in ons land. Grote inzet van het pensioenakkoord dat premier Alexander De Croo (Open VLD) wil sluiten, is hoe we in ons land de pensioenen betaalbaar gaan houden. Maar over hoe dat moet, verschillen de zeven regeringspartijen grondig van mening.