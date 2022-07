Rome voor vierde keer in 1 maand geteisterd door grote (wellicht aangestoken) brand

Het was de vierde hevige brand in Rome in even veel weken. "De branden vormen een indrukwekkende aaneenschakeling van incidenten die Rome en zijn inwoners op de proef stellen", reageert burgemeester Roberto Gualtieri op Facebook.

Het stadsbestuur gaat ervan uit dat de branden zijn aangestoken. "We onderzoeken nog of het gaat om nalatigheid of criminaliteit", zegt Gualtieri.

"We mogen ons niet laten intimideren en voortgaan met de modernisering van Rome". Gualtieri, gewezen minister van Financiën voor de Partito Democratico (PD), werd vorig jaar verkozen tot burgemeester van Rome. Hij beloofde toen werk te maken van een aantal lang aanslepende problemen, zoals slechte infrastructuur en afvalophaling.