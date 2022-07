Sinksenfoor in Antwerpen trekt na twee jaar afwezigheid meer dan een miljoen bezoekers

Het weekend van 10, 11 en 12 juni is dit jaar het echte topweekend gebleken, maar de organisatie is in het algemeen zeer tevreden. " De opkomst maakt van 2022 een recordjaar", vertelt woordvoerder Jean-François Vlasselaerts. "Dit jaar was een topeditie. We hebben twee jaar stilgelegen, maar zeker niet stilgezeten. Tijdens de pandemie hebben we geïnvesteerd in zes nieuwe en grote attracties. Nu blijkt dat een groot succes te zijn. We zitten boven een miljoen bezoekers. In 2019 waren dat er nog maar 800.000."