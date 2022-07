16-jarig meisje gewond geraakt door vuurpijl tijdens zeezegening Blankenberge

De zeezegening in Blankenberge is een jaarlijkse traditie. Op het strand naast het Oosterstaketsel vindt een eucharistieviering in openlucht plaats. Die dienst wordt altijd druk bijgewoond. Het is dan ook de gewoonte dat de priester de zee in gaat met een bootje om het water te zegenen. Tegelijkertijd steken de redders dan zogenaamde handstakellichten aan, een soort van fakkel. Maar door een misverstand kreeg de redder een echte vuurpijl in handen. Die vuurpijl kwam enkele meters verder op een 16 jarig meisje terecht. Zij was met haar groep aan het dansen.