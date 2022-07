Vlaams Belang steekt hand uit naar N-VA: "Kies samen met ons voor een onafhankelijk Vlaanderen"

Na zijn uithaal, doet hij een oproep aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om samen te werken. "Verander het geweer van schouder. Nu de PS het confederalisme heeft afgeschoten, kies samen met het Vlaams Belang voor een eenzijdige soevereiniteitsverklaring in 2024, zodat we werk kunnen maken van een ordelijke boedelscheiding."



Van Grieken stelt dat Vlaams Belang resoluut voor een onafhankelijk Vlaanderen kiest. "Want enkel in een onafhankelijk Vlaanderen kunnen we terug baas worden over onze eigen grenzen, kunnen we onze koopkracht versterken en kunnen we Vlaanderen Vlaams houden."