Groen licht voor Leersteundecreet, dat vanaf september 2023 M-decreet moet vervangen

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor het Leersteundecreet, dat vanaf 1 september 2023 het M-Decreet moet vervangen. Doelstelling van het nieuwe decreet is om de beste plaats te zoeken - in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs - voor leerlingen met speciale zorgnoden. Oorspronkelijk was de invoering voorzien voor volgend schooljaar, maar het werd uitgesteld naar september 2023.