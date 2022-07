Vlaanderen springt voor betere waterkwaliteit tijdens 18de editie van Big Jump

Ook in de provincie Antwerpen doken ze het water in. Bart Royens, voorzitter van Natuurpunt Markvallei, sprong met zijn ondervoorzitter in de Mark bij natuurgebied De Aschputten in Meer. "Het moest snel gaan dus hebben we het laagdrempelig gehouden. We zijn dan maar met twee gesprongen. Het water was koud, maar voelde eerder verfrissend aan. De laatste grootschalige sprong dateert al van 2015. Toen sprongen we ook in de Mark omdat dat jaar de doelen rond proper oppervlaktewater in heel Europa gehaald moesten worden. Dat is toen niet helemaal gelukt. Nu hebben enkele landen echter uitstel gekregen tot 2027, waaronder België. Daarom springen we vandaag in het water."