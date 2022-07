Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon wil nu toch getuigen voor onderzoekscommissie over bestorming Capitool

"Toen je de eerste dagvaarding kreeg om te getuigen en documenten te overhandigen, riep ik het 'executive privilege' in", zo schrijft Trump in een brief aan Bannon.

"Maar ik heb gezien hoe oneerlijk jij en anderen zijn behandeld, hoe jullie grote sommen hebben moeten uitgeven aan advocaten, en ik heb de trauma's gezien die jullie moeten ondergaan uit liefde voor jullie land en uit respect voor de president", klinkt het in de brief die CNN kon lezen. "Daarom, als je een akkoord bereikt over een datum en een plaats voor je getuigenis, zal ik het 'executive privilege' voor je laten vallen, zodat je waarheidsgetrouw en eerlijk kan getuigen."

Donald Trump maakte zich druk om de in zijn ogen eenzijdige en vooringenomen manier van werken van de onderzoekscommissie. Bannon zou daar tegenwicht aan kunnen geven met zijn getuigenis.

De advocaat van Bannon, Bob Costello, schrijft in zijn brief aan de parlementscommissie dat Bannon "trouw blijft aan zijn overtuigingen, maar dat de omstandigheden veranderd zijn". Daarom is Bannon "bereid om te getuigen, en verkiest hij om dat te doen". Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de rechtszaak.