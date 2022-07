3 tips om te zorgen dat jouw kind niet verloren loopt op het strand

Het worden warme dagen en dat kan er voor zorgen dat het druk wordt op het strand. Net zoals vorige jaren kan je gratis bij de redders anti-verdwaalbandjes halen. Ouders of begeleiders kunnen daarop de naam van het kind en een telefoonnummer invullen. “Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat de bandjes bestaan of vinden het overbodig”, vertelt An Beun van het IKWV. Bij de kinderen die vorig jaar verloren liepen, hadden de meeste kinderen geen bandje aan.

Daarnaast nemen de bandjes ook druk weg van de redders. “De belangrijkste taak van de redders is zorgen voor de veiligheid in het water en op het strand. Elke keer dat ze worden weggeroepen om de ouders van een verloren gelopen kind te zoeken, verdwijnt de aandacht van het water. Door de bandjes kunnen gewone omstaanders helpen met de zoektocht naar de ouders. Zij zien direct de naam van het kind en kunnen contact opnemen met de ouders”, vult An beun aan.