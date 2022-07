50-tal bewoners van woonzorghuis in Sint-Katelijne-Waver geëvacueerd na brandalarm

Vanmorgen rond half negen is er in woonzorghuis Borgerhof aan de Kapelweg in Sint-Katelijne-Waver een brand ontstaan. Nadat het brandalarm was afgegaan kon er eerst geen brand worden vastgesteld, maar daarna bleek er rook te zijn in de technische ruimte van het gebouw. Een waterpomp had er vuur gevat.

De brand zorgde voor veel rook in het lokaal. De brandweer had de brand snel onder controle en de brand- en rookschade kon beperkt blijven tot de technische ruimte. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Uit voorzorg werden de bewoners van de achterbouw naar de voorbouw geëvacueerd. Dat verliep vlot, omdat er nog recent een evacuatieoefening had plaatsgevonden. Na een uurtje mochten de bewoners terug naar hun kamers.