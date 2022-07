81 populieren gered van de kap in Waarschoot

Het gemeentebestuur van Lievegem had een vergunning afgeleverd om 81 populieren in deelgemeente Waarschoot te kappen. De bomen zouden een risico inhouden voor fietsers en wandelaars en zouden vervangen worden door zomereiken. Maar er kwam protest uit de buurt. Vzw Bescherm Bomen en Natuur trok in beroep naar de provincie en daar kregen de buurtbewoners gelijk. Volgens de provincie zijn de populieren kerngezond en was er geen noodzaak om ze te kappen. Bovendien vormen ze een klein landschapselement en om dat te wijzigen, moet er een omgevingsvergunning aangevraagd worden.