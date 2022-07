Basisschool Mater Dei uit Genk verhuist: “Ook de leerlingen hebben geholpen met de verhuizing”

Er heerst een drukte van jewelste in de oude gebouwen van de basisschool. De laatste dozen, kasten en tafels moeten nog naar het andere gebouw verhuisd worden. “Het oudste deel van het gebouw is van 1923 en is helemaal versleten. Het was echt niet meer aangepast aan de noden van nu”, vertelt directeur Marijke Vanhoenshoven. “We verhuizen naar het gebouw hiernaast, dat is de voormalige secundaire school van Regina Mundi.” Het nieuwe gebouw is in erfpacht gekregen en moest helemaal gerenoveerd worden. De verbouwingen hebben langer geduurd en zijn ook duurder uitgevallen dan oorspronkelijk gepland. Maar vanaf 1 september is het zover, dan zijn alle 360 leerlingen welkom in het nieuwe gebouw.