Componist van muziek in eerst James Bondfilm Monty Norman (94) overleden

Omdat de producenten niet helemaal tevreden waren, lieten ze een andere filmcomponist, John Barry, het nummer opnieuw arrangeren. Vandaar dat sommigen denken dat Barry de componist is, iets waar Norman zwaar aan tilde. Zo daagde hij ooit de Britse krant The Sunday Times voor de rechter omdat die in een artikel schreven dat hij de bekende gitaarlijn niet geschreven had.