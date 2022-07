Driedaags Rock Zottegem trekt bijna 30.000 bezoekers

Het was een blij weerzien voor medewerkers en bezoekers. Na twee jaar gedwongen rust door corona, was iedereen klaar voor 3 dagen muziekfeest. Organisator Kurt De Loor: “Ik ben enorm blij dat we er opnieuw zijn met een nieuwe editie. We waren niet uitverkocht, maar desondanks was de sfeer optimaal. En alles is verlopen zonder noemenswaardige incidenten”