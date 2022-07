Eerste sportieveling zwemt deel van kustlijn af onder begeleiding van triatlete Marieke Blomme

Bram De Langhe uit Waregem vertrok vandaag uit Nieuwpoort als eerste zwemmer onder begeleiding van Marieke Blomme en haar team. Bram zwom helemaal tot in Oostende en legde daarmee een afstand van 16 kilometer af. “Dankzij de begeleiding van Marieke weet ik nu dat ik klaar ben om het Kanaal over te zwemmen. Het is een goed initiatief en leuke ervaring”, vertelt Bram.

Marieke Blomme begeleidt de zwemmers vanop een boot. “Mijn team en ik zorgen er voor dat de zwemmer voldoende eten en drinken heeft tijdens de tocht. Daarnaast moedigen we hen ook aan en zeggen we vaak hoe ver het nog is. Als zwemmer heb je weinig referentie van waar je bent en dat zeker in de zee. Met de boot zorgen we voor een referentiepunt”, vertelt Marieke.

Om mee te doen aan het langeafstandszwemmen onder begeleiding van Marieke hoef je geen Kanaalzwemmer te zijn. Ze is ervan overtuigd dat iedereen met de juiste ingesteldheid en voorbereiding aan zeezwemmen kan doen.