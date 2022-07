Familie van Vlaamse ngo-medewerker in Iraanse cel doet oproep om petitie te ondertekenen

Vandecasteele heeft als humanitaire medewerker jarenlang in Afghanistan gewerkt en was sinds 2015 actief in Iran als 'country director' voor verschillende niet-gouvernementele organisaties (ngo's).

"Hij wou eigenlijk terug in België komen wonen", reageert zijn goede vriend Olivier Van Steirtegem. "In februari ging hij terug om daar de zaken af te ronden, maar een paar dagen later werd hij gearresteerd. Vanaf dan hebben we geen direct contact meer gehad. Het is nog altijd niet duidelijk waarom ze hem daar vasthouden."