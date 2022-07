BEKIJK - Honderden fans staan in Brussel bij hotel waar Rolling Stones logeren, gitarist Ron Wood komt even zwaaien

Gisteren hing Mick Jagger nog vrij onopgemerkt de toerist uit in Brussel, vandaag troepten fans samen aan het hotel waar The Rolling Stones logeren om een glimp van hun idolen op te vangen.

Vanavond geven The Rolling Stones een concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De groep toert momenteel door Europa met "Sixty", de tournee waarmee ze hun 60e verjaardag vieren als band. Het is voor het eerst dat ze in een stadion zullen optreden in ons land. Bij eerdere passages kozen ze voor de wei van Werchter of een concertzaal.