Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) mag als enige Europese burgemeester de VN toespreken over klimaat

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) is als enige Europese burgemeester door de Verenigde Naties uitgenodigd om te spreken op het jaarlijkse forum over de voortgang van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Vandaag vindt in New York het High-level Political Forum on Sustainble Development van de Verenigde Naties plaats. Burgemeester Mathias De Clercq is persoonlijk uitgenodigd om te spreken als vertegenwoordiger van de UNECE-regio, het Europese Economische deel van de Verenigde Naties. Hij zal het Forum van de Verenigde Naties digitaal toespreken om de rol van steden te benadrukken in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Mathias De Clercq: "Gent levert al jaren inspanningen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties mee te versterken. Lokale besturen hebben een onmiskenbare rol in de realisatie van die Agenda 2030. Het is in steden dat we het verschil kunnen maken en waar we de vele uitdagingen op het terrein aangaan. Daarom dat deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen hoog op de agenda van de stad Gent staan. De erkenning door de Verenigde Naties draagt bij tot de internationale uitstraling van Gent als duurzame stad. Daar ben ik ook trots op."