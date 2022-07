Keukenbrand door frietketel in Hoogstraten: 2 appartementen onbewoonbaar

Gisteravond rond half negen is er in de Minderhoutsestraat in het centrum van Hoogstraten een brand ontstaan. Wellicht vatte een frietketel er vuur en zette de hele keuken in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de keuken zwaar beschadigd raakte.

Twee appartementen op de bovenste verdieping zijn tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners kunnen voorlopig bij familie terecht. De andere bewoners van het gebouw zijn op vakantie. Er raakte niemand gewonden bij de brand.