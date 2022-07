Koninklijke Gentse Biljart Academie viert 125-jarig bestaan, de club is de tweede oudste biljartclub van het land

De spelers die nu nog lid zijn van de club zijn al op leeftijd. Dat is ook de reden waarom de club geen lid (meer) is van de Koninklijke Belgische Biljartbond (KBBB). Danny Uvyn: "Er is een Belgische federatie die de topwedstrijden organiseert. Wij hebben al een ouder publiek en daar doen wij niet meer aan mee." Voor het uitsterven van de club is Danny niet bevreesd: "Dat gaat met ups en downs. Op een bepaald moment waren er nog maar zes leden in de club, en dat is ook weer opgeflakkerd."