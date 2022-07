Vrouw uit Sint-Truiden nog altijd in levensgevaar nadat paard op hol slaat tijdens paardenwedstrijd in Linden

Gisterennamiddag was er een menwedstrijd in Linden bij Lubbeek. Daarbij wordt een kar achter het paard gespannen en leggen de paardenmenners proeven af. Om een nog onduidelijke reden sloeg het paard op hol van een koppel uit Sint-Truiden. Zij werden uit hun kar geslingerd en kwamen zwaar ten val. De man liep meerdere breuken op, de vrouw raakte zwaargewond en is nog altijd in levensgevaar.