Lift van Sint-Annatunnel op linkeroever in Antwerpen weer open na half jaar renovatie

Op linkeroever in Antwerpen is de lift van de Sint-Annatunnel vandaag terug in dienst genomen. In januari is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een grondige renovatie gestart aan de liften van de voetgangerstunnel. Na 6 maanden zijn de werken aan de lift op linkeroever afgerond en is de lift klaar voor gebruik.

De oude elektrische motoren zijn gemoderniseerd en de liftkooi is nu ook voorzien van LED-verlichting. Daarnaast zijn er ook nieuwe bedieningsknoppen en informatiepanelen geïnstalleerd. Het uiterlijk van de lift werd ook aangepakt met respect voor het historisch karakter van de tunnel. Zo hebben archeologen via een kleuronderzoek van de oude verflagen, de nieuwe kleur bepaald waarmee de lift is geschilderd.