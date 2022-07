Mick Jagger drinkt cocktail in Brussel en poseert bij standbeeld van Jacques Brel, voor concert Rolling Stones vanavond

Mick Jagger laat via Twitter aan de Stones-fans weten dat hij helemaal klaar is voor het optreden vanavond in het Koning Boudewijnstadion in de hoofdstad. Gisteren had hij blijkbaar zelfs nog wat tijd om de toerist uit te hangen in het centrum van Brussel. Dat is te zien op enkele foto's die hij op zijn officiële account op Twitter post.