Minder alchohol- en snelheidscontroles door geldgebrek bij de politie

Volgens de federale politie is het duidelijk: er is geen geld genoeg om alles aan te pakken zoals het hoort. Politiedirecteur Koen Ricour stuurde een brief naar zijn ondergeschikten van de federale wegpolitie: "Ik besef ten volle dat dit verregaande maatregelen zijn, maar we zitten in een zware budgettaire crisis."

Koken kost geld, werken blijkbaar ook. Er zijn kosten verbonden aan al die controles en het politiebudget laat dat niet langer toe. "Niet dat de controles wegvallen, er zullen gewoon minder controles zijn, we zullen die heroriënteren", zegt woordvoerder An Berger. "De controleploegen zullen met minder mensen zijn, er zullen ook meer mobiele controles zijn en minder vaste controleplaatsen. We blijven controleren, zeker op alcohol en druggebruik, zeker in het kader van de zomerse BOB-campagne. Maar minder, ja, we moeten rationeel omspringen met de middelen die er zijn."