Onderzoek naar mysterieuze koalasterfte op boomplantage in Australië, doodsoorzaak van 16 dieren voorlopig onduidelijk

De koala leeft in het wild alleen in Australië. Door bosbranden wordt het leefgebied van de soort er steeds kleiner. In 20 jaar tijd namen de koalapopulaties in de deelstaten New South Wales en Queensland volgens het World Wide Fund for Nature af met bijna 50%. In heel Australië daalden de populaties met 95%. Ook de ontbossing en klimaatverandering vormen een ernstige bedreiging voor de soort.