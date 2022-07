Nederland biedt "diepste excuses" aan nabestaanden genocide van Srebrenica aan

Het Bosnisch-Servische leger is de enige die schuld heeft aan de genocide, zei Ollongren, maar ze erkende de grote machteloosheid van de blauwhelmen. Uit latere rapporten blijkt dat de militairen niet het mandaat noch de middelen hadden om in te grijpen. Vorige maand nog bood de Nederlandse premier in naam van zijn regering daarvoor zijn excuses aan de leden van Duchtbat III aan.

Wat dan weer tot frustraties leidde bij de nabestaanden, zij vonden dat zij op de eerste plaats verontschuldigingen verdienden. Misschien is dat vandaag door Ollongren (een beetje) goedgemaakt: "We kunnen het leed niet van u wegnemen, maar wat we wel kunnen doen is de geschiedenis recht in de ogen kijken."