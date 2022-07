Nederlandse premier Rutte ontmoet president Zelenski in Oekraïne: "Ik wou zelf zien wat hier gebeurt"

Rutte bezocht de verwoestingen in de plaatsen Borodjanka, Boetsja en Irpin, een voorstad van Kiev, waar hij sprak met vertegenwoordigers van de getroffen gemeenschap.

"Ik wou zien voor mezelf wat er hier gebeurt. zodat ik de Nederlanders kan vertellen waarom we de mensen in Oekraïne steunen. Dit gaat over beschaving, over het feit dat je nooit kan accepteren dat een land een ander land binnenvalt. En dit gebeurt op 2,5 uur vliegen van Amsterdam. Dat is onaanvaardbaar en dat is waarom ik hier wil zijn."