Nog zeker 10 jaar vooraleer alle omheiningen in Limburg wolfwerend zijn

Alleen lopen de wachttijden voor advies over wolfwerende omheiningen nogal op. “We geven altijd snel advies via mail, da’s geen probleem”, zegt Vercayie. “Maar het wordt moeilijk als we ook ter plaatse moeten komen. In het najaar werven we een extra preventieadviseur aan, daarmee kunnen we de wachttijden halveren.”

Volgens de organisatie zal het nog enkele jaren duren om alle omheiningen wolfwerend te maken. “Dat zal zeker nog een jaar of 10 duren. We komen uit een speciale situatie waar er 50 jaar geen grote wilde dieren meer aanwezig waren. Dus dat kost wel tijd om daaraan te wennen”, aldus Diemer Vercayie.