Opvolger van Britse premier Boris Johnson wordt op 5 september bekendgemaakt

Intussen hebben zich al elf Conservatieven gemeld als kandidaat-opvolger. De kandidaturen moeten tegen dinsdag binnen zijn.

Johnson kondigde donderdag zijn aftreden aan als partijleider. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is, dus zeker tot 5 september. Aanvankelijk had een nieuwe leider begin oktober, tijdens het jaarlijkse partijcongres, moeten bekendgemaakt worden, maar de planning is dus naar voren geschoven.