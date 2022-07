Belgische piloten Ryanair kondigen nieuwe staking op 23 en 24 juli aan

De problemen bij Ryanair slepen al lang aan en de onvrede blijft groot omdat de directie niet ingaat op de vragen van het personeel. Eind juni was er daarom ook al een staking van de piloten en het cabinepersoneel van de lowcastmaatschappij.



Volgens de medewerkers respecteert de luchtvaartmaatschappij in zijn voorstellen de Belgische arbeidswetgeving niet. De vakbonden klagen ook aan dat Ryanair in België geen personeelsdienst heeft die op de hoogte is van de lokale sociale wetgeving.